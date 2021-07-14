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رئيس فنزويلا يؤكد دعمه الكامل لنظيره الكوبي

12:15 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
رئيس فنزويلا يؤكد دعمه الكامل لنظيره الكوبي

نيكولاس مادورو

فنزويلا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعمه الكامل لنظيره الكوبي، ميجيل دياز كانيل، في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدتها كوبا مؤخرا.

وقال نيكولاس مادورو حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء: "كامل الدعم للرئيس ميجيل دياز كانيل، وكامل الدعم لشعب كوبا، ولحكومة كوبا الثورية".

واندلعت احتجاجات غير مسبوقة، الأحد الماضي، في عشرات المدن والقرى في كوبا.

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