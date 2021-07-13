روسيا: التدخل في شؤون لبنان والتهديد باستخدام العقوبات "غير مقبول"

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية، لا سيما التهديدات بفرض عقوبات من بعض العواصم الغربية على الجمهورية اللبنانية.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يؤكد على عدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولا سيما التهديد باستخدام العقوبات من قبل بعض العواصم الغربية، معتبرا أن هذه العقوبات تقوض مبادئ وحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته.