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تقرير أممي: الجائحة تؤدي إلى زيادة حادة في الجوع على مستوى العالم

05:15 م الإثنين 12 يوليه 2021
تقرير أممي: الجائحة تؤدي إلى زيادة حادة في الجوع على مستوى العالم

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

أظهر تقرير أعدته الأمم المتحدة ونشرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في روما اليوم الاثنين ارتفاع مستويات سوء التغذية حول العالم بشكل حاد خلال 2020 جراء جائحة فيروس كورونا.

كشف تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021 " الذي أعدته الأمم المتحدة أنه "ما يقدر بنحو 9ر9% من جميع البشر عانوا من سوء تغذية العام الماضي بارتفاع من 4ر8% في 2019".

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 5ر1% خلال عام واحد بعد أن ظل الوضع ثابتا فعليا على مدار خمس سنوات. وأرجع الخبراء الزيادة إلى حد كبير إلى الأزمة الناتجة عن الجائحة التي ستظل آثارها بحاجة لمزيد من التقصي، على حد قولهم.

وبحسب البيانات، تسببت الجائحة في "ركود حاد" في أجزاء كثيرة من العالم وجعلت الحصول على الطعام أكثر صعوبة خصوصا في الدول التي تشهد صراعات جارية وأحوال جوية قاسية. وكانت الزيادة الأعلى في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في أفريقيا، حيث بلغت نحو 21% من السكان أي أكثر من ضعف عدد من يعانون من سوء التغذية في أي مكان آخر بالعالم.

فيروس كورونا روما الجوع منظمة الفاو الأمم المتحدة

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