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الخارجية الفلسطينية: الدول التي لا تدين جرائم الاحتلال لا مصداقية لحديثها عن حقوق الإنسان

12:33 م الإثنين 12 يوليه 2021
الخارجية الفلسطينية: الدول التي لا تدين جرائم الاحتلال لا مصداقية لحديثها عن حقوق الإنسان

الخارجية الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين بفلسطين إن الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال بحق فلسطين لا مصداقية لحديثها عن حقوق الإنسان .

وذكرت الوزارة - في يبان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين - أن "سلطات الاحتلال تستغل حالة الخمول وعدم الاكتراث التي تهيمن على المجتمع الدولي، بما فيها الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان، وتنشد حرصها على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، في وقت تتغاضى فيه عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته وإجراءاته اليومية، وتحجم عن توجيه أي انتقاد أو إدانة لتلك الجرائم والانتهاكات".

وتطرّقت الوزارة إلى حرب الإبادة والتشريد والتنكيل التي يشنها الاحتلال ومليشيات المستوطنين بشكل يومي ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)"، متسائلة: "أين مواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب من هذه الاعتداءات والجرائم؟".

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الخارجية الفلسطينية فلسطين حقوق الإنسان الاحتلال الاسرائيلي

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