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الخرطوم تشكر روسيا لدعمها الانتقال السياسي في السودان

11:37 ص الإثنين 12 يوليه 2021
الخرطوم تشكر روسيا لدعمها الانتقال السياسي في السودان

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

وكالات:

أعربت وزير ة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن امتنان السودان لروسيا لدعمها التغييرات السياسية التي حدثت في البلاد، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا أمس الأحد، في زيارة رسمية ستستمر 3 أيام، وأكدت أن أهداف زيارتها لموسكو "تأكيد اهتمام الخرطوم بتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا".

وقالت مريم المهدي: "علينا أن نشكر روسيا على دعمها للتغيير في السودان، حيث رحبت بالتغييرات التي حدثت في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة".

وفي أبريل 2019، عزل الجيش السوداني الرئيس السابق، عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، بعد احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في ديسمبر 2018 فجرتها أزمة اقتصادية عميقة وتدهور الأوضاع المعيشة.

مريم الصادق المهدي السودان روسيا وزير ة الخارجية السودانية

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