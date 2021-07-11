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رئيس الوزراء العراقي: نعمل على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة

07:22 م الأحد 11 يوليه 2021
رئيس الوزراء العراقي: نعمل على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد على عزم الحكومة تلبية كل احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.

وأشاد الكاظمي ،خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الإنتخابات بانسيابية عالية. حسب بيان للحكومة العراقية.

وقال أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية.

وبحسب البيان، فإن الكاظمي أستمع إلى شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

مصطفى الكاظمي العراق بغداد الحكومة العراقية

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