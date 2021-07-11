شكري يجري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي حول الملف الفلسطيني
القاهرة - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل.
وكان وزير الخارجية قد بدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
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