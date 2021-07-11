شكري يجري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي حول الملف الفلسطيني

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير شكري، اليوم الأحد،‬ مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد،⁩ على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل.

وكان وزير الخارجية قد بدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.