روسيا تدين التصريحات الفرنسية التمييزية بشأن لقاحات كوفيد-19

موسكو- (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد إن موسكو تدين التصريحات التمييزية التي أدلى بها وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون بشأن اللقاحات الروسية والصينية المضادة لكوفيد-19.

وجاء ذلك بعد أن أعرب بون عن أسفه، في وقت سابق اليوم، لسماح اليونان للركاب الحاصلين على لقاحات منتجة في روسيا والصين بدخول أراضيها.

وكتبت زاخاروفا - عبر قناتها الرسمية على "تليجرام" - "ندين فرنسا بشأن مثل هذه التصريحات التمييزية لممثلها رفيع المستوى، والتي تحيي في أوروبا روح الفصل العنصري للنازية الجديدة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت أنه نظرًا لأن هذا ليس أول تصريح من هذا النوع يصدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، فإن هذا ليس رأي بون الشخصي بل الموقف السياسي للبلاد، مشددة على أن وزارة الخارجية الفرنسية ليس لها الحق في أن تُملي على الدول أنواع اللقاحات.

وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات يظهر أيضًا أن فرنسا "تشعر بالأسف لأنها فشلت في تطوير لقاح خاص بها"، مشيرة إلى أن عالمة الفيروسات، ماري بول كيني، التي ترأس اللجنة الفرنسية المعنية بلقاحات كوفيد-19، تعتبر لقاح "سبوتنيك في" الروسي لقاحًا فعالًا.