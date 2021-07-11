شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من الرئيس السيسي

كتبت- هدى الشيمي:

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الاحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.