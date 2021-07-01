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السعودية تكثف جاهزيتها واستعداداتها مع قُرب موسم الحج

11:51 م الخميس 01 يوليه 2021
السعودية تكثف جاهزيتها واستعداداتها مع قُرب موسم الحج

موسم الحج _أرشيفية

الرياض - (أ ش أ):

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لموسم الحج ، حيث سخرت جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي على أفضل وجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري المسجد النبوي.

وأعدت رئاسة شؤون المسجد - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد، وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

وركزت في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية إضافة إلى الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقي قبل وصوله للمسجد النبوي، تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وعملت الوكالة على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المسجد النبوي ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات، ليحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الأمور الطارئة.

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