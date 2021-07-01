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رئيس مجلس الأمن يرجح عقد اجتماع الأسبوع المقبل حول أزمة سد النهضة

11:06 م الخميس 01 يوليه 2021
رئيس مجلس الأمن يرجح عقد اجتماع الأسبوع المقبل حول أزمة سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، إن مجلس الأمن الدولي من المرجح أن يجتمع الأسبوع المقبل، لبحث الخلاف بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.

وأشار السفير الفرنسي بالأمم المتحدة، رئيس المجلس لشهر يوليو، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز، إلى أن مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل.

وقال للصحفيين "لا أعتقد أن المجلس يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك بكثير."

ودعت الدول العربية الشهر الماضي أعضاء المجلس الخمسة عشر للاجتماع لمناقشة سد النهضة الإثيوبي وخطط إثيوبيا لملء السد للمرة الثانية هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.

سد النهضة مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير اثيوبيا السودان مصر

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