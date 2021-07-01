المحكمة الاتحادية في ألمانيا تؤيد سجن داعشية عائدة "مع إيقاف التنفيذ"

كارلسروه - (د ب أ):

أيدت المحكمة الاتحادية في ألمانيا حكما بسجن داعشية عائدة للبلاد، لمدة عام وتسعة شهور مع إيقاف التنفيذ.

وطالبت المحكمة الاتحادية في كارلسروه المحكمة العليا في مدينة تسيله، اليوم الخميس، بأن توضح كيف يمكن خصم فترة سجن قضتها المرأة المنحدرة من ولاية سكسونيا السفلى في تركيا من المدة المحكوم بها في ألمانيا.

وهذه هي النقطة الوحيدة التي نقضتها المحكمة الاتحادية في الحكم الصادر بحق المتهمة الألمانية السورية التي سافرت مع زوجها إلى سورية في عام 2014، وهي النقطة التي اقتصر استئناف المدعي العام عليها.

كانت المحكمة العليا في تسيله أصدرت حكمها في أغسطس الماضي بحق المرأة 30 عاما بعد إدانتها بعدة اتهامات، شملت الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وكانت المحكمة في تسيله ذكرت أنها اطمأنت لما أعلنته المتهمة من خروجها من صفوف التنظيم.

كانت السلطات التركية قامت بترحيل المرأة وأطفالها الأربعة القاصرين إلى ألمانيا في نهاية 2019، بعد أن قضت فترة هناك قيد الاعتقال، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة قد تم إيداعها في تركيا قيد الحبس الاحتياطي، أم بسجن الترحيل.