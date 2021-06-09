جيش الاحتلال يقرر إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

تل أبيب - (ا ف ب)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنرال تامير يادعي قائد المنطقة الواقعة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية وقع قرارًا الأحد الماضي يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "جفعات أفيتار" التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا. وأمهل الجيش سكان المستوطنة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، وإلا فأنه سيقوم بإزالة المنشآت بعد هذه المهلة إذا لم يتم إزالتها طواعية.

قال جيش الاحتلال الأربعاء أنه قرر إخلاء البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار، التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية في غضون ثمانية أيام، واصفا إياها بغير الشرعية.

وأضاف الجيش بخصوص البؤرة الاستيطانية التي أقيمت الشهر الماضي على سفح جبل صبيح جنوب بلدة بيتا أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي وقع على قرار يوم الأحد يقضي بإخلاء هذه البؤرة.

وأوضح الجيش أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة.

وأضاف الجيش أنه سيقوم بإزالة المنشآت بعد هذه المهلة إذا لم يتم إزالتها طواعية. ويمكن مشاهدة عدد من البيوت الجاهزة في البؤرة، فضلا عن بناء بيوت من الأسمنت في الأيام الماضية وتعبيد الطرق بينها.

ووصف موسى حمايل المسؤول المحلي في بلدية بيتا قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية بالجيد. وقال لرويترز "ستبقى الفعاليات والاحتجاجات مستمرة حتى يتم تطبيق هذه القرار على الأرض". وأضاف "نحن نريد أن يُطبق هذه القرار وألا يكون هناك مزيد من الضحايا من أبناء البلدة. لدينا حاليا أكثر من ثلاثين مصابا يستخدمون عكازات ولا نريد أن نرى عددا أكبر من ذلك".

ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة بيتا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة لليوم الرابع على التوالي.

ونجح سكان بلدة بيتا خلال السنوات الماضية في إخلاء بؤر استيطانية حاول المستوطنون إقامتها على أراضيهم من خلال موجات من الاحتجاجات الشعبية.

وخلال موجة الاحتجاج على البؤرة الاستيطانية الجديدة فقدت البلدة اثنين من أبنائها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنهما استشهدا إثر رصاص الجيش الإسرائيلي كما أصيب العشرات.

وقال حمايل إن سكان بلدة بيتا يستعدون لتنظم مسيرة احتجاجية على إقامة هذه البؤرة يوم الجمعة.

وأضاف "مهما كانت التضحيات كبيرة سوف يستمر نضالنا حتى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية".