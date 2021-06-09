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واشنطن: هناك محادثات غير معلنة مع الفلسطينيين والإسرائيليين لضمان استمرار التهدئة

10:25 م الأربعاء 09 يونيو 2021
واشنطن: هناك محادثات غير معلنة مع الفلسطينيين والإسرائيليين لضمان استمرار التهدئة

نيد برايس

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لمنع أي تصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها تؤمن بضرورة الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الموقف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال برايس في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية، إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ملتزمان بتحقيق أمن وسلامة وازدهار وكرامة متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين ونعمل مع الجانبين والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن بلاده تنخرط مع الجانبين في محادثات غير معلنة لضمان استمرار التهدئة.

وأكد قدرة شركاء واشنطظ في الضفة الغربية وغزة على ضمان استخدام أموال المساعدات لأغراض إنسانية وأنها ستتأكد من عدم وصول أموال دافعي الضرائب إلى حماس.

وأضاف: "الأونروا قدمت التزامات بالشفافية والحيادية في عملها في الأراضي الفلسطينية".

الخارجية الأمريكية نيد برايس الفلسطينيين تهدئة غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

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