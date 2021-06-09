اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود إحلال السلام

اليمن - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري السياسية الخارجية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي سيمون موردو، مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وأكد بن مبارك - خلال اللقاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو إنهاء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتطرق للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للتوصل لوقف إطلاق نار شامل، مشيرا إلى انخراط الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الدولية للوصول لحل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث.

وأوضح أن العائق الحقيقي أمام التوصل للسلام هو عدم جدية المليشيات الحوثية، في تحقيق أي تقدم إيجابي على الرغم من كل التنازلات التي قُدمت من قبل الحكومة، وهو ما يظهر بوضوح ارتهان هذه المليشيات للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة وتقديمها مصالح هذا النظام على حساب مصلحة الشعب اليمني، وهو الأمر الذي يطيل أمد هذه الحرب ويفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.

من جانبه.. تطرق المسئول الأوروبي إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم عملية السلام، وأنه لا حل عسكري للصراع في اليمن محذراً من أن إطالة أمد الصراع يفاقم من الكارثة الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين.

وجدد تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم لليمن في مجال دعم العملية السياسية، وكذا الاستجابة الإنسانية ودعم المشاريع التنموية، مؤكداً موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.