الاتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا برسوم جمركية وسط تصاعد الخلاف بشأن أيرلندا الشمالية

بروكسل - (د ب أ)

حذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يفرض رسوما جمركية تجارية على المملكة المتحدة إذا فشلت في تنفيذ الجزء المتعلق بأيرلندا الشمالية في اتفاقية (بريكست) كاملا، موضحا: "نحن على مفترق طرق في علاقتنا مع المملكة المتحدة".

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش للصحفيين في لندن اليوم الأربعاء بعد محادثات مع الوزير البريطاني المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" ديفيد فروست: "الصبر آخذ في النفاد" و "يتعين استعادة الثقة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

قال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينتقم من خلال تعليق التعاون في قطاعات معينة، وأن الحصص والرسوم الجمركية "يمكن أن تدخل حيز التنفيذ" إذا قامت المملكة المتحدة بإجراء المزيد من التغييرات أحادية الجانب على بروتوكول أيرلندا الشمالية.

لكن، أضاف سيفكوفيتش، "لم يفت الأوان بعد. دعونا نصحح المسار، دعونا نركز على ما يوحدنا".

ويدور خلاف حول ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتراجع عن اتفاق، ملزم قانونيا، أبرمه قبل أقل من عامين ، لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة من التكتل: و في محاولة لتجنب فحوص جمركية على جزيرة أيرلندا، وافق جونسون على وضع حدود تجارية على البحر الأيرلندي.

ونتيجة لذلك، فإن البضائع التي تصل أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، يتعين الآن أن تمتثل لمجموعة مختلفة من فحوصات الصحة والسلامة، التي اشترطها الإتحاد الأوروبي.