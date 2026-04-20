ترامب: إسرائيل لم تدفعني أبدا لشن الحرب على إيران

كتب : وكالات

05:04 م 20/04/2026

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الحرب على إيران، موضحًا أن هذا القرار لم يكن نتيجة ضغوط أو دفع من جانب إسرائيل.

وأشار إلى أن الدوافع الرئيسية تعود إلى تداعيات هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب قناعته بأن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف.

وأكد أن هذه الاعتبارات شكلت الأساس في اتخاذ القرار، في ظل مخاوف تتعلق بالأمن والاستقرار.

وأضاف أن مستقبل إيران قد يكون مختلفًا إذا تعامل قادتها الجدد بقدر من الحكمة، معتبرًا أن البلاد يمكن أن تحقق تطورًا وازدهارًا في حال اتخاذ المسار الصحيح.

هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر وتحرك عاجل من الشرطة
انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
