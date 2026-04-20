ترامب: إسرائيل لم تدفعني أبدا لشن الحرب على إيران

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الحرب على إيران، موضحًا أن هذا القرار لم يكن نتيجة ضغوط أو دفع من جانب إسرائيل.

وأشار إلى أن الدوافع الرئيسية تعود إلى تداعيات هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب قناعته بأن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف.

وأكد أن هذه الاعتبارات شكلت الأساس في اتخاذ القرار، في ظل مخاوف تتعلق بالأمن والاستقرار.

وأضاف أن مستقبل إيران قد يكون مختلفًا إذا تعامل قادتها الجدد بقدر من الحكمة، معتبرًا أن البلاد يمكن أن تحقق تطورًا وازدهارًا في حال اتخاذ المسار الصحيح.