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أمريكا تحصل على دعم الاتحاد الأوروبي لدراسة جديدة حول مصدر كورونا

11:10 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
أمريكا تحصل على دعم الاتحاد الأوروبي لدراسة جديدة حول مصدر كورونا

أمريكا والاتحاد الأوروبي

واشنطن - (د ب أ)

تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم مسعى جديد للتحقيق في مصدر كوفيد-19 بعد تقييمات متضاربة حول مكان بداية تفشي المرض، وفقًا لوثيقة إطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا الجانبان في مسودة بيان يأملان فى تبنيه خلال قمة تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، " إلى إحراز تقدم في المرحلة الثانية لدراسة شفافة وقائمة على الأدلة يقودها الخبراء وتعدها منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر كوفيد-19، وهي بعيدة عن التدخل".

وكانت الولايات المتحدة من بين الكثير من الدول التي دعت الصين إلى أن تكون أكثر شفافية فى بياناتها والسماح بحرية الوصول بصورة أكبر إلى المعلومات، وسط تساؤلات مستمرة حول ما إذا كان التفشي ناتجًا عن حادث داخل معمل، أو انتقل من الحياة البرية أو بسبب شيء آخر.

أمريكا الاتحاد الأوروبي مصدر كورونا فيروس كورونا

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