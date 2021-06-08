الرئيس الجزائري يدعو لإيجاد حلول ملائمة للمخلفات السلبية للتغير المناخي

الجزائر - (أ ش أ)

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن تبون ألقى اليوم خطابا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ نظم عبر الفيديو كونفرانس دعا فيه إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لهذه الظاهرة، واضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية تجاه الدول النامية.

كما طالب تبون بالإسراع في تنفيذ اقتراح الجزائر لإنشاء صندوق دعم تدابير التصدي للمخلفات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.