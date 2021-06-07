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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الجيش والدعم السريع في خندق واحد

11:10 م الإثنين 07 يونيو 2021
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الجيش والدعم السريع في خندق واحد

محمد حمدان دقلو حميدتي

السودان - (أ ش أ)

نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، توتر العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع، مشددًا على أنهما في خندق واحد.

ونقل المركز الإعلامي لقوات الدعم السريع، عن دقلو قوله - خلال زيارته للقوات اليوم الاثنين - إن ما تردد في هذا الصدد "شائعة مغرضة ذات أجندة"، موضحًا أن السودان ملتهب بسبب الإشاعات والفتن، ومشددًا على أن الدعم السريع والقوات المسلحة شيء واحد "ولن نوجه سلاحنا لبعضنا البعض.. نحن الآن طوينا صفحة الحرب، ولا نريد مشاكل بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد"، لافتا إلى أن الحرب أدت إلى عدم تقدم البلاد.

ودعا دقلو، الأجهزة النظامية إلى التعاون في كل الولايات والعمل تحت بوتقة واحدة، مطالبًا الشعب السوداني بالانتباه لأي مهدد وألا يهتم بالشائعات.

هذا المحتوى من

Asha
محمد حمدان دقلو مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية

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