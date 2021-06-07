وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الإثنين، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الوزيرين استعرضا ،خلال اللقاء ، العلاقات التاريخية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية القائمة.