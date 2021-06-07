Masrawy logo white

وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

07:24 م الإثنين 07 يونيو 2021
وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الإثنين، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الوزيرين استعرضا ،خلال اللقاء ، العلاقات التاريخية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية القائمة.

فيصل بن فرحان السعودية بريطانيا دومينيك راب

الخبر التالى:

إعادة المعارض الروسي نافالني إلى سجن قريب من موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم: سنمنح طلاب التابلت وقتًا إضافيًا في الامتحانات يختلف من مادة لأخرى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا