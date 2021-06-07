بلينكن: الولايات المتحدة والسويد تتمتعان بعلاقة وثيقة مبنية على الديمقراطية والحرية

واشنطن- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة والسويد تتمتعان بعلاقة وثيقة وصداقة مبنية على الالتزامات المتبادلة نحو الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والأمن والازدهار.

جاء ذلك في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، هنأت فيه شعب السويد بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني، وذلك نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

وأشار بلينكن إلى أن السويد شريكًا مُهمًا في مبادرة (الفرص المعززة) لشركاء حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، حيث تعمل السويد على مواجهة التحديات الأمنية عبر المحيط الأطلسي وفي جميع أنحاء العالم، مُعربًا عن تقديره لالتزام السويد بالتحالف لهزيمة تنظيم داعش.

وأوضح أن القيادة السويدية القوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تساعد واشنطن على تحقيق الأهداف المشتركة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، مؤكدًا تطلع الولايات المتحدة إلى مزيد من التعاون مع السويد بشأن قضايا القطب الشمالي، بما يتضمن مجلس القطب الشمالي وتحديد الطرق التي يمكن للدولتين من خلالها معالجة أزمة المناخ بالتعاون معًا.

يشار إلى أن اليوم الوطني في السويد الذي يوافق 6 يونيو من كل عام يحمل تاريخيًا عدة مناسبات هامة، ففي ذلك اليوم من العام 1523 تم انتخاب غوستاف فاسا ملكًا للسويد بعد أن وحد البلاد وأنهى هيمنة التاج الدنماركي على السويد. أما الحدث الثاني الذي صادف نفس اليوم، هو إقرار أول دستور مدني حديث يضمن حقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي وحماية الملكية الشخصية عام 1809، ثم رُفع العلم المعروف حاليًا للسويد في عام 1916 من نفس اليوم، وتم دمج التواريخ الثلاثة للاحتفال رسميًا عام 1983، عندما تم إعادة تسمية اليوم من يوم العلم إلى اليوم الوطني.