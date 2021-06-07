موديرنا تسعى لموافقة الاتحاد الأوروبي على تطعيم المراهقين بلقاحها ضد كورونا

فرانكفورت- (د ب أ):

قدمت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية طلبا لوكالة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة تسويقية مشروطة لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا لتطعيم المراهقين. وفقا لبيان للشركة.

وذكرت وكالة بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين أن فعالية اللقاح فيما بين المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب في دراسة شملت ما يقرب من 2500 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الولايات المتحدة بلغت 100% عند استخدام نفس تعريف الحالات في المرحلة الثالثة من التجارب بالنسبة للبالغين.

وتم تسجيل فعالية بنسبة 93% في المشاركين ذوي نتائج الفحوص السلبية ابتداء من 14 يوما بعد الجرعة الأولى.

وذكرت الشركة أن اللقاح "جيد التحمل بشكل عام" مع توافق ملف تعريف السلامة والتحمل بشكل عام مع المرحلة الثالثة من الدراسة الخاصة بالبالغين.

ولا تزال الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام الطوارئ للقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.