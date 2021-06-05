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السودان: نسعى إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة بوساطة الاتحاد الأفريقي ‏

06:19 م السبت 05 يونيو 2021
السودان: نسعى إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة بوساطة الاتحاد الأفريقي ‏

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

وكالات

عقدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اجتماعًا افتراضيًا مع نظيرها المغرب ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، وجه خلاله وزير الشؤون الخارجية المغربي دعوة للسيدة الوزيرة لزيارة المغرب في أقرب سانحة للتباحث حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزيرة الخارجية قدمت شرحًا تفصيليًا بمجمل الأوضاع السياسية في السودان والتطورات في ملف سد النهضة وموقف السودان من الإجراءات الأحادية التي إتخذتها إثيوبيا بشروعها في المرحلة الثانية لملء السد دون التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول القضايا الخلافية مشيرةً كذلك للإدعاءات الأثيوبية حول الأراضي السودانية في منطقة الفشقة.

وأكدت وزيرة الخارجية سعى السودان لحل الخلافات حول السد سلميًا عبر وساطة الاتحاد الأفريقي، وأن تعنت الطرف الآخر قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها، مشيدة بمواقف المغرب التي ظلت داعمة للسودان في كافة القضايا، وأكدت موقف السودان الداعم للمغرب في كل شواغلها وخاصة ما يلي سلامة ووحدة أراضيها.

من جانبه أكد بوريطة دعم المغرب للسودان في قضية سد النهضة مشيرًا إلى عضوية بلاده فى اللجنة التي كونتها جامعة الدول العربية لاستقطاب الدعم الدولي لموقف السودان ومصر، مُشيدًا بموقف السودان الذي إتسم بالتعامل الرصين مع ملف سد النهضة وسعيه للوصول لاتفاقٍ يرضى جميع الأطراف.

وإتفق الطرفان على تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي، والعمل على مراجعة مُذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة بين البلدين لتحديثها لتواكب التطورات السياسية والاقتصادية.

مريم الصادق المهدي سد النهضة الاتحاد الأفريقي السودان

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