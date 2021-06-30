مسؤول إيراني يحذر: سلالة دلتا تحفز انتشار الموجة الخامسة في البلاد

طهران - (د ب أ)

تتزايد المخاوف في إيران من انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا،في الوقت الذي صدر فيه تحذير رسمي اليوم الأربعاء من أنه قد يكون من الضروري فرض إجراءات جديدة لمكافحة الانتشار.

وقال نادر تافاكولي، عضو الفريق الوطني لمكافحة الجائحة: "لقد دخلنا الموجة الخامسة من الفيروس منذ أسبوع بسبب هذا الوضع، قد يكون لها قريبًا تأثير سلبي على عدد الوفيات والإصابات الجديدة".

ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن تافاكولي قوله إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتم إعلان طهران قريبًا منطقة حمراء،وهو ما يعني أن هناك خطرا كبيرا للإصابة بكورونا.

وتضررت إيران بشكل كبير من الجائحة، حيث تجاوز عدد الوفيات 84 ألفا والإصابات أكثر 2ر3 مليون شخص منذ بدء تفشي المرض، وفقًا لوزارة الصحة.