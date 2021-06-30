Masrawy logo white

مسؤول إيراني يحذر: سلالة دلتا تحفز انتشار الموجة الخامسة في البلاد

11:12 م الأربعاء 30 يونيو 2021
مسؤول إيراني يحذر: سلالة دلتا تحفز انتشار الموجة الخامسة في البلاد

إيران

طهران - (د ب أ)

تتزايد المخاوف في إيران من انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا،في الوقت الذي صدر فيه تحذير رسمي اليوم الأربعاء من أنه قد يكون من الضروري فرض إجراءات جديدة لمكافحة الانتشار.

وقال نادر تافاكولي، عضو الفريق الوطني لمكافحة الجائحة: "لقد دخلنا الموجة الخامسة من الفيروس منذ أسبوع بسبب هذا الوضع، قد يكون لها قريبًا تأثير سلبي على عدد الوفيات والإصابات الجديدة".

ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن تافاكولي قوله إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتم إعلان طهران قريبًا منطقة حمراء،وهو ما يعني أن هناك خطرا كبيرا للإصابة بكورونا.

وتضررت إيران بشكل كبير من الجائحة، حيث تجاوز عدد الوفيات 84 ألفا والإصابات أكثر 2ر3 مليون شخص منذ بدء تفشي المرض، وفقًا لوزارة الصحة.

إيران فيروس كورونا سلالة دلتا سلالة دلتا من كورونا

الخبر التالى:

درجة الحرارة 40 في الظل.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
261

إصابات اليوم

23

وفيات اليوم

323

متعافون اليوم

281031

إجمالي الإصابات

16148

إجمالي الوفيات

210805

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:درجة الحرارة 40 في الظل.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا