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بايدن يوقع مرسوما يحظر على الأمريكيين شراء أسهم 59 شركة صينية

10:00 م الخميس 03 يونيو 2021
بايدن يوقع مرسوما يحظر على الأمريكيين شراء أسهم 59 شركة صينية

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع مواطني الولايات المتحدة من شراء أسهم 59 شركة صينية.

وقالت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتعلق بالشركات التي تراها واشنطن مرتبطة بقطاع الدفاع في الصين، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وأضافت أن القائمة تضم 59 شركة، منها شركات تعمل في قطاعي الطيران والفضاء في الصين.

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