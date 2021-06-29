الاتحاد الأوروبي يوافق على تأسيس وكالة لجوء جديدة خاصة بالتكتل

بروكسل - (د ب أ)

مهد المفاوضون في البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء وكالة لجوء جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، حيث أبرموا اتفاقا يعمل على تحديث المكتب الأوروبى لدعم اللجوء القائم حاليا.

وتم إنشاء المكتب الأوروبى لدعم اللجوء في عام 2011 ويهدف إلى تنسيق التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في مسائل اللجوء.

وينص الاتفاق على تحويل المكتب إلى وكالة مستقلة، مما يعزز موارده المالية وعدد موظفيه.

وتأمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تزداد كفاءة نظام اللجوء في التكتل مع تحديث المكتب الأوروبى لدعم اللجوء ليصبح وكالة. على سبيل المثال، يمكن إرسال مجموعة جديدة من 500 خبير مثل المترجمين الفوريين أو معالجي القضايا، لدعم الدول الأعضاء الواقعة تحت الضغط.

ولا يزال يتعين قبول البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق رسميا. ورحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين: "سيساعد هذا في جعل إجراءات اللجوء لدينا في الاتحاد الأوروبي أسرع وأكثر اتساقا".