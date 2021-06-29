السعودية: إطلاق حملة لتطعيم الفئة العمرية (12–18) عامًا بلقاح "فايزر"
الرياض - أ ش أ
بدأت السعودية في تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بصحة المنطقة الشرقية، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".
ودعت صحة الشرقية -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء- إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:شكري يثمّن جهود كازاخستان في تعزيز دور مؤتمر "سيكا"
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان