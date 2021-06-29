السعودية: إطلاق حملة لتطعيم الفئة العمرية (12–18) عامًا بلقاح "فايزر"

الرياض - أ ش أ

بدأت السعودية في تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بصحة المنطقة الشرقية، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".

ودعت صحة الشرقية -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء- إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.