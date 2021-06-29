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إسرائيل: لدينا لقاحات تكفي جميع المواطنين

01:07 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
إسرائيل: لدينا لقاحات تكفي جميع المواطنين

نفتالي بينيت

تل أبيب - (د ب أ):

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء المراهقين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأكد على أن لدى إسرائيل لقاحات تكفي جميع المواطنين، ولكنه لفت إلى ضرورة الإسراع لاستهلاكها قبل انتهاء صلاحيتها.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول، برفقة عدد من المراهقين أثناء تلقيهم اللقاح المضاد لكورونا، :"تخوض دولة إسرائيل سباقا مع الزمن. فمع أننا نمتلك مخزون تطعيمات يكفي للجميع، إلا أن صلاحية هذه التطعيمات توشك على الانتهاء بحلول أواخر شهر يوليو".

واستطرد :"لدينا حوالي عشرة أيام لكي نقدم جرعة التطعيم الأولى، علما بأنه لا بد من تقديم جرعتين من التطعيم من أجل الحصول على فعالية عالية".

وقال :"سجلنا ارتفاعا من معدل ثلاثة آلاف شخص إلى 18 ألف شخص يتلقون اللقاح يوميا، ويتعين علينا بلوغ 30 ألف شخص يوميا لإنجاز هذه المهمة. وهذا هدف طموح لكنه ليس بعيد المنال".

نفتالي بينيت فيروس كورونا لقاح كورونا رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل

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