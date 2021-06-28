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البابا فرنسيس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في الفاتيكان

07:29 م الإثنين 28 يونيو 2021
البابا فرنسيس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في الفاتيكان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الفاتيكان - (د ب أ)

تبادل بابا الفاتيكان فرنسيس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهدايا اليوم الاثنين، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانا قد ناقشا السياسات التي تقسم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الولايات المتحدة.

وتحدث البابا وبلينكن لمدة 40 دقيقة، وفقا للفاتيكان، وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على موقع تويتر أن اللقاء كان وديا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين ناقشا تغير المناخ والهجرة وتجارة البشر وقضايا مشابهة.

وكانت آخر مرة زار فيها وزير خارجية أمريكي الفاتيكان قبل عام، عندما جاء وزير الخارجية السابق مايكل بومبيو إلى الفاتيكان، إلا أن البابا لم يستقبله.

وقال بلينكن للصحفيين: "دعوني أقول على مستوى شخصي، إنه كان شرفًا كبيرًا بالنسبة لي.. لقد كان اللقاء دافئا للغاية وتناول مجموعة واسعة من القضايا، ناقشنا موضوعات كثيرة".

البابا فرنسيس أنتوني بلينكن الفاتيكان أمريكا

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