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إيطاليون يتمكسون بالكمامات رغم إلغاء إلزامية ارتدائها اليوم

04:14 م الإثنين 28 يونيو 2021
إيطاليون يتمكسون بالكمامات رغم إلغاء إلزامية ارتدائها اليوم

فيروس كورونا في ايطاليا

روما- (د ب ا):

ألغت إيطاليا اليوم الاثنين إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، ولكن لم تكن هناك احتفالات، كما ظهر بعض من المارة في شوارع روما وهم يرتدون الكمامات.

وعلى الرغم من اقتراب درجة الحرارة من 30 درجة مئوية، قرر عدد قليل من الأشخاص في مدن أخرى ارتداء الكمامة طواعية.

وقال بعض الأشخاص إنهم أرادوا الاستمرار في الالتزام بالحذر.

وفي ظل تراجع حالات الاصابة بالفيروس، قررت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

مع ذلك، حذر الساسة والخبراء في إيطاليا، البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، من ظهور مخاطر جديدة بسبب سلالة دلتا.

ويتعين على الإيطاليين ارتداء الكمامة طوال الوقت في الأماكن المغلقة والمتاجر والمتاحف والحافلات والقطارات.

فيروس كورونا في ايطاليا إيطاليا فيروس كورونا كوفيد19

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