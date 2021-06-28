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شكري يعرب عن قلق مصر من تنامي نشاط داعش بأجزاء من القارة الأفريقية

03:59 م الإثنين 28 يونيو 2021
شكري يعرب عن قلق مصر من تنامي نشاط داعش بأجزاء من القارة الأفريقية

سامح شكري

القاهرة/ روما- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين التزام بلاده الكامل بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش من خلال تبنيها لمقاربة شاملة لمكافحة الارهاب لا تستند فقط إلى البعد الأمني.

وقال شكري ، خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد داعش، إن مصر تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفكرية من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الديني وتفكيك الخطاب المغلوط الذي تستند إليه العناصر الإرهابية، منوهاً في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذي يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.

وأضاف أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطراً حقيقياً على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي في العراق وسورية .

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، شدد الوزير شكري على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.

كما أعرب شكري عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الأفريقية، مشدداً على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير شكري على التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق وسورية، وعزمها القضاء على كافة الجماعات الإرهابية التي تتبنى أيديولوجيات وأهداف تنظيم داعش.

سامح شكري وزير الخارجية المصري مصر داعش القارة الأفريقية

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