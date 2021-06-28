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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5998 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

12:44 م الإثنين 28 يونيو 2021
أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5998 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

الحملات المرورية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5998 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2133 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و208 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 مخالفة موقف عشوائي، و46 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الحملات المرورية السير بدون تراخيص المخالفات المرورية الحركة المرورية

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