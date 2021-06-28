البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و739 وفاة بفيروس كورونا

برازيليا-(أ ش أ):

سجلت البرازيل 33 ألفاً و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 18 مليوناً و420 ألفاً و598 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 739 ليصل إجمالي الوفيات إلى 513 ألفا و474 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، تعافى حتى الآن 16.61 مليون شخص منذ بدء الجائحة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.​