Masrawy logo white

البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و739 وفاة بفيروس كورونا

09:36 ص الإثنين 28 يونيو 2021
البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و739 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في البرازيل

برازيليا-(أ ش أ):

سجلت البرازيل 33 ألفاً و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 18 مليوناً و420 ألفاً و598 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 739 ليصل إجمالي الوفيات إلى 513 ألفا و474 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، تعافى حتى الآن 16.61 مليون شخص منذ بدء الجائحة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.​

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا في البرازيل فيروس كورونا كوفيد19 وفيات كورونا البرازيل

كورونا.. لحظة بلحظة

389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. انخفاض لمستوى جديد وعالميًا تجاوزت الإصابات 180 مليونًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا