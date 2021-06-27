مقتل ثلاثة وإصابة العشرات في انفجار بمبنى في عاصمة بنجلاديش

دكا - (د ب أ)

ذكر رجال إطفاء فى بنجلاديش اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في انفجار وقع في مبنى متعدد الطوابق في دكا عاصمة بنجلاديش.

وقال رجل الإطفاء فيصل الرحمن إن الانفجار وقع في مبنى يتكون من أربعة طوابق ويضم العديد من المحال التجارية وصالات العرض السينمائى والمكاتب الخاصة في منطقة موجبازار بوسط مدينة دكا.

وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارًا بما لا يقل عن ثلاث حافلات بالمدينة تقل ركابًا عالقين في ازدحام مروري أمام المبنى ومنشآت أخرى حوله.