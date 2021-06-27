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إسرائيل تستدعي سفير بولندا على خلفية قانون يتعلق بإعادة حقوق ضحايا الهولوكوست

04:30 م الأحد 27 يونيو 2021
إسرائيل تستدعي سفير بولندا على خلفية قانون يتعلق بإعادة حقوق ضحايا الهولوكوست

علم إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير بولندا لديها، وذلك على خلفية مشروع قانون من شأنه أن يضع عقبة كبيرة أمام استعادة الناجين من الهولوكوست لممتلكات استولى عليها النازيون على الأراضي البولندية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المسؤول بالوزارة ألون بار أبلغ السفير ماريك ماجيروفسكي بأن إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة بشأن القانون المقترح، والذي قال إنه سيؤثر سلبا على 90% من مطالبات الاسترداد والتعويض من قبل الناجين وورثتهم.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال الخميس الماضي إن القانون "وصمة عار" وسيؤدي إلى إلحاق ضرر خطير بالعلاقات بين البلدين.

وينص القانون، الذي وافق مجلس النواب عليه في وقت متأخر من الخميس الماضي، على إتاحة طلب استعادة الحقوق لمدة 30 عاما كحد أقصى. ولم يقر مجلس الشيوخ القانون بعد.

وتؤكد بولندا أنه لا يتعين عليها أن تدفع تعويضات عن الأخطاء التاريخية للحرب العالمية الثانية والتي بدأت بغزو ألمانيا النازية عام 1939.

إسرائيل تل أبيب وزارة الخارجية الإسرائيلية الهولوكوست

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