Masrawy logo white

أستراليا تفرض مزيدا من القيود مع تفشي فيروس كورونا

11:24 ص الأحد 27 يونيو 2021
أستراليا تفرض مزيدا من القيود مع تفشي فيروس كورونا

أرشيفية

سيدني- (د ب أ):

خضع ملايين الأستراليين لقيود، اليوم الأحد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "دلتا" شديدة العدوى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وبينما انخفض عدد حالات الإصابة المحلية الجديدة نسبيا، حذر مسؤولون، بسبب خوفهم من السلالة شديدة العدوى، من احتمال أن ترتفع حصيلة الإصابات.

ويضع هذا التفشي مزيدا من الضغوط على عاتق الحكومة لتعزيز برنامج التطعيم، الذي تخلف عن بعض الدول المتقدمة الأخرى.

وقال وزير الصحة، جريج هانت، في بيان متلفز اليوم الأحد "سيتبع ذلك حالات إصابة" مضيفا أنه واثق من أن البلاد ستحتوي السلالة شديدة العدوى وأنه سيتم طرح المزيد من اللقاحات.

وتخضع سيدني لإغلاق لمدة أسبوعين مع ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا.

أستراليا فيروس كورونا سلالة دلتا جريج هانت

الخبر التالى:

مكافأة مالية ضخمة مقابل أي معلومات عن استهداف طائرة رئيس كولومبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا