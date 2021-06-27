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180 مليونا و733 ألفا و756 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

07:54 ص الأحد 27 يونيو 2021
180 مليونا و733 ألفا و756 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 180 مليونا و733 ألفا و756 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و915 ألفا و855 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع اجمالي الإصابات بها إلى 33 مليونا و621 ألفا و348 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 603 آلاف و886 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بإجمالي 30 مليونا و183 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 394 ألفا و493 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية جامعة جونز هوبكنز

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