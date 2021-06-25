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الرئيس الأمريكي يعلن الطوارئ بعد انهيار مبنى بفلوريدا

08:54 ص الجمعة 25 يونيو 2021
الرئيس الأمريكي يعلن الطوارئ بعد انهيار مبنى بفلوريدا

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، بعد انهيار مبنى مكون من 11 طابقا في عاصمة الولاية مدينة ميامي.

وذكر البيت الأبيض في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى سيرفسايد أمس الخميس.

وأوضح البيان أن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين.

وأضاف أن تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي.​

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