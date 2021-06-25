18 قتيلاً في حريق بمركز للتدريب على الفنون القتالية بالصين

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعدما شب حريق في مركز للتدريب على الفنون القتالية في إقليم هينان يوم الجمعة.

وقالت محطة (سي.جي.تي.إن) التلفزيونية نقلاً عن مسؤولين محليين إن الحريق الذي وقع بمدينة شانغكيو أسفر أيضا عن إصابة 16 آخرين.

ووفق رويترز لم يتضح بعد سبب الحريق.

ونشوب الحرائق ليس أمرًا غير مألوف في الصين، حيث يمثل ضعف قواعد السلامة ومعايير البناء مصدر قلق دائم.

وفي 13 من يونيو لقي 25 حتفهم وأصيب 138 في انفجار أنبوب للغاز بإقليم هوبي.​