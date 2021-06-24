مصرع شخص وعشرات المفقودين جراء انهيار جزء من مبنى بمدينة ميامي الأمريكية (فيديو)
وكالات:
ذكر مفوضة مقاطعة ميامي، أنه لقي شخص مصرعه على الأقل جراء انهيار جزء من مبنى في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وانهار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تجري عمليات واسعة بحثا عن الضحايا بين الركام.
وأكدت خدمات الإنقاذ أن المبنى مكون من أحد عشر طابقا ويدعى Champlain Towers South بالقرب من شارع 88 وشارع Collins Avenue في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، انهار جزئيا.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر "تويتر" أكواما ضخمة من الحطام.
Catastrophic building collapse in Surfside (Miami Beach) this morning #miamibuildingcollapse pic.twitter.com/hdTYpmgnFV— Carlos Delgado (@cdscippa12) June 24, 2021
Authorities in South Florida were responding early Thursday to a "partial building collapse," the Miami-Dade Fire Rescue said. The scene is in Surfside, a few miles north of Miami Beach. https://t.co/1mZcItXpzS pic.twitter.com/vz9LV40Ipt— CNN (@CNN) June 24, 2021
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