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مصرع شخص وعشرات المفقودين جراء انهيار جزء من مبنى بمدينة ميامي الأمريكية (فيديو)

06:54 م الخميس 24 يونيو 2021
مصرع شخص وعشرات المفقودين جراء انهيار جزء من مبنى بمدينة ميامي الأمريكية (فيديو)

انهيار جزء من مبنى بمدينة ميامي الأمريكية

وكالات:

ذكر مفوضة مقاطعة ميامي، أنه لقي شخص مصرعه على الأقل جراء انهيار جزء من مبنى في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وانهار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تجري عمليات واسعة بحثا عن الضحايا بين الركام.

وأكدت خدمات الإنقاذ أن المبنى مكون من أحد عشر طابقا ويدعى Champlain Towers South بالقرب من شارع 88 وشارع Collins Avenue في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، انهار جزئيا.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر "تويتر" أكواما ضخمة من الحطام.

انهيار جزئي بمبنى مدينة ميامي ولاية فلوريدا خدمات الإنقاذ

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