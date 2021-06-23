وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات على هامش "برلين 2"

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأوروبيين والدوليين على هامش مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الألمانية.

وفي هذا الإطار، بحث الوزير ‫شكري‬ ونظيره التونسي ⁧عثمان الجريدي، سبل مواصلة دفع أوجه العلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات قيادتيّ البلدين، ومواقف مصر وتونس تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.

كما التقى شكرى على هامش الاجتماع مع كل من نظيره الفرنسي ⁧‫جون إيف لودريان‬ والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ‫جوزيب بوريل.