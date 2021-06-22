السودان يقرر إلغاء العمل بالدولار الجمركي

السودان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أنها واستكمالا لقرار توحيد سعر الصرف، قررت إلغاء العمل بـ "الدولار الجمركي" في تقييمها للسلع المستوردة.

وأكدت وزارة المالية السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء لن يفضي إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة، بسبب المعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدما، كما تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة.

وأوضح البيان أن وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، ستتولى شرح هذه الترتيبات للمواطنين.