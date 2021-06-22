الفلبين ترجح البدء في تطعيم الأطفال ضد كورونا بنهاية العام الحالي

مانيلا - أ ش أ

رجحت وزارة الصحة الفلبينية أن يتم البدء في تطعيم الأطفال ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ميرنا كابوتاجي - في تصريح أوردته قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء - "رغم أن هناك خطة لتضمين الأطفال في حملة التطعيم، فإن الخبراء ما زالوا يدرسون ذلك الأمر".

وسمحت الفلبين باستخدام لقاح واحد فقط لمن تبلغ أعمارهم من 12 إلى 15 عامًا وهو لقاح (فايزر-بيونتك)، ومن المتوقع أن تتسلم البلاد 5ر7 مليون جرعة من اللقاح خلال الربع الثالث من العام الحالي، و5ر32 مليون جرعة إضافية من نفس اللقاح في الربع الرابع.