المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بالتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الثلاثاء بالتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.

وعبرت شبكة المنظمات الأهلية، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، عن رفضها لقرار الحكومة الفلسطينية بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة، معتبرة أنه تم "دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني".

ودعت إلى "تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، واجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع".

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت عقب اجتماع لمجلس وزرائها في مدينة رام الله أمس، تشكيل فريق إعادة إعمار قطاع غزة على أن يضم وزارات الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والاقتصاد، والزراعة، والعمل، وسلطة المياه، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وذكرت الحكومة أنه تقرر كذلك تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفريق أخر يختص بالقضايا الفنية.

وصرح رئيس الوزراء، محمد اشتية، بأن لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة هي "العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان" الإسرائيلي.

وقتل 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل خلال جولة التوتر الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.