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ألمانيا تخفف قيود السفر لغرض ‏السياحة للقادمين من السعودية

05:53 م الإثنين 21 يونيو 2021
ألمانيا تخفف قيود السفر لغرض ‏السياحة للقادمين من السعودية

ألمانيا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت السفارة الألمانية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين تخفيف قيود السفر لغرض ‏السياحة للقادمين من المملكة.

وأعلنت سفارة ألمانيا بالرياض في بيان لها اليوم أنه تم: "تخفيف قيود السفر لغرض السياحة من المملكة لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح،أو أخذ جرعة واحدة بعد التعافي ابتداءً من 25 يونيو الجاري".

وقالت السفارة إن "الضوابط الجديدة تسمح بالسفر لكل من أخذ جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا باعتبارهم محصنين تحصينا كاملا"، موضحة "أنه في حال تلقي اللقاح كاملا لا يتوجب عليه عمل فحص الـ" بي سي أر".

وأضافت السفارة: "يمكن أيضًا طلب التأشيرات اللازمة مرة أخرى لدى السفارة الألمانية بالرياض والقنصلية العامة الألمانية بجدة من خلال شركة الخدمات الخارجية (في إف إس)، وذلك بدءًا من يوم 21 يونيو الحالي، علمًا بأنه يجب طباعة نسخة من تطبيق "صحتي" (التقرير الطبي) حول المسار الكامل لتلقي اللقاح، ومن ثم إلحاقها بطلب التأشيرة".

ألمانيا السعودية الرياض سفارة ألمانيا بالرياض

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