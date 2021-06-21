الرئيس الروسي يشكر نواب الدوما ويدعو إلى إجراء انتخابات علنية ونزيهة

موسكو- (أ.ش.أ):

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نواب مجلس دوما في تشكيلته السابعة على عملهم بشكل عال ومسؤول، منوها بعمل المجلس البناء مع الحكومة وإدارة رئيس الدولة.

وقال الرئيس الروسي_ خلال لقاء مع نواب الدوما في الكرملين اليوم، الإثنين، حسبما أفادت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية-: "لقد عملت قيادة مجلس الدوما وجميع اللجان البرلمانية بطريقة منسقة وبشكل بناء، وكنتم تركزون دائما على النتيجة النهائية وعلى البحث عن الحلول المُثلى لكل قضية تُعرض على البرلمان".

وشدد بوتين على ضرورة إجراء انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر المقبل بطريقة لا تجعل أحد يشكك في شرعيتها، مضيفا:" ما زال هناك أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية، ومسؤوليتنا المشتركة هي إجراء الحملة الانتخابية بطريقة لا يشكك أحد في شرعية نتائجها".

وتابع الرئيس الروسي:" يهمنا جميعا ويهم المجتمع، ومن أجل استمرار التنمية الواثقة في البلاد، يجب أن يعكس تكوين مجلس الدوما الثامنة المقبلة بشكل موضوعي إرادة الشعب ويعكس الاختيار السيادي لمواطني روسيا"، قائلا:"أكرر أن مهمتنا المشتركة، بما في ذلك الأحزاب البرلمانية، هي إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية وانفتاح مع الالتزام الصارم بالقانون".