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الاتحاد الأوروبي يثمن دعم مصر لجهود السلام بالشرق الأوسط ولتحقيق المصالحة الفلسطينية

08:20 م الأحد 20 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يثمن دعم مصر لجهود السلام بالشرق الأوسط ولتحقيق المصالحة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي

القاهرة - ( د ب ا)

أشاد سفن كوبمانس، المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم الأحد ، بدور مصر الداعم لجهود السلام في المنطقة وبمساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية، لكوبمانس بالقاهرة اليوم الأحد.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري أعرب عن التطلع إلى استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأكد شكري مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو بالتوازي مع دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مُعربًا عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبي بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، ثمّن كومبانس، دور مصر الداعم لجهود السلام في الشرق الأوسط والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وكذلك لمساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مُعربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمساندة المساعي الحالية لدفع مسار السلام وأهمية تفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي المصالحة الفلسطينية الشرق الأوسط سامح شكري

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