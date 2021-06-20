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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

02:26 م الأحد 20 يونيو 2021
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

أرشيفية

بغداد- (بي بي سي):

استهدف هجوم بصاروخ اليوم الأحد قاعدة عين الأسد العراقية الواقعة في الأنبار في غرب العراق، التي تضم عناصر من الجيش الأمريكي.

ويصل عدد الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام الحالي، بحسب بعض المصادر الإعلامية، إلى 43 هجوماً، بينها السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن استهداف مواكب لوجستية للتحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، في هجمات غالباً ما تنسب الى فصائل عراقية موالية لإيران. لكن لايوجد أي دليل أو إعلان يؤكد تلك المزاعم.

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قاعدة عين الأسد العراق هجوم صاروخي المصالح الأمريكية

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