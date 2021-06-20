Masrawy logo white

البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:09 ص الأحد 20 يونيو 2021
البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
سجلت البرازيل 82 ألفا و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 17 مليونا و883 ألفا و750 شخصا.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2301 ليتجاوز إجمالي الوفيات عتبة النصف مليون حالة ويصل إلى 500 ألف و868 شخصا.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا البرازيل حالات وفيات

الخبر التالى:

فنزويلا: 1273 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 4ر259 ألف حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| حقيقة تحصيل رسوم التطعيم بالمنزل وانتشار متسارع للفيروس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا